Colliano, raffica di sanzioni per abbandono illecito di rifiuti (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoColliano (Sa) – Blitz delle guardie ambientali dell’Anpana dirette da Vincenzo Senatore, sul territorio del comune di Colliano dove questa mattina, sono state identificate e sanzionate ben cinque persone, di età compresa tra i 25 e i 50 anni, per abbandono illecito di rifiuti. Il primo controllo ha interessato due cittadini del posto, entrambi residenti a Colliano, che sono stati identificati e sanzionati dalle guardie ecozoofile per aver depositato dei rifiuti domestici non differenziati in luoghi non consentiti. Il secondo controllo invece, ha interessato la zona commerciale del territorio collianese dove due automobilisti, entrambi residenti nei comuni della Piana del Sele, sono stati fermati e sanzionati dopo ... Leggi su anteprima24

