Cdm, Conte: “Approvati interventi per complessivi 100 miliardi”. Sul Coronavirus: “Nuovo Dpcm proroga le misure precauzionali minime fino al 7 settembre” (Di sabato 8 agosto 2020) Cosa ha detto Conte in conferenza stampa In conclusione del Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al “decreto legge agosto”, il premier Giuseppe Conte ieri, venerdì 7 agosto, ha tenuto una conferenza stampa per presentare le nuove misure approvate dal Governo, tra queste il nuovo Dpcm per l’emergenza Coronavirus che entrerà in vigore il prossimo 10 agosto. “Abbiamo approvato misure significative“, ha detto Conte ricordando come il totale delle misure stanziate dal governo negli ultimi mesi arrivano a 100 miliardi di euro. E ha ringraziato i suoi ministri spiegando che non ci sarà alcun rimpasto: “Sono pienamente soddisfatto di tutti i miei ministri. Rimpasto è una formula ... Leggi su tpi

Rinaldi_euro : E con questi siamo arrivati a millefantasmiliardi! Cdm, Conte: 'Approvate misure per complessivi 100 miliardi'. E s… - repubblica : Cdm, Conte: 'Approvate misure per complessivi 100 miliardi'. E sul Covid: 'Misure precauzionali in vigore fino al 7… - SkyTG24 : Dl agosto, via libera Cdm. Conte: misure arrivano nel complesso a 100 miliardi. DIRETTA - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Cdm, Conte: 'Approvati interventi per complessivi 100 miliardi'. E sul Covid: 'Misure precauzionali in vigore fino al 7 set… - venetolink : RT @Rinaldi_euro: E con questi siamo arrivati a millefantasmiliardi! Cdm, Conte: 'Approvate misure per complessivi 100 miliardi'. E sul Cov… -