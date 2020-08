Approvata la riforma del Csm, mai più in magistratura chi viene eletto (Di sabato 8 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Una riforma per “scardinare le degenerazioni del correntismo, essenziale anche in assenza degli scandali dell’ultimo anno”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, nel corso della conferenza stampa indetta a margine del Consiglio dei ministri che ha varato il Dl Agosto, illustra i contenuti ma anche i principi che hanno ispirato la riforma del Csm licenziata dal governo. Una riforma perciò nata per mettere un argine ai rapporti troppo stretti tra politica e giustizia, o a dirlo con lo stesso Guardasigilli “per accentuare il confine tra politica e magistratura”. Nuove regole per le nomine, e soprattutto stop “alle porte girevoli per le toghe in politica”. Sulle scelte dell’esecutivo pesa il caso Palamara: “Alla luce di quegli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

