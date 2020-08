Travolse e uccise ragazza, scarcerato dopo un anno (Di venerdì 7 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Investì e uccise una ragazza di 24 anni mentre era sotto l'effetto di droghe. dopo il patteggiamento della pena lo scorso febbraio, oggi l'investitore è tornato in libertà Travolse e uccise con l'auto una ragazza di soli 24 anni ma, a meno di un anno dal tragico misfatto, ritorna in libertà. Così, il tribunale di Ragusa ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei confronti di Carmelo Ferraro, 35 anni di Scicli, che il 15 luglio 2019, investì - sotto l'effetto di stupefacenti - la giovanissima Martina Aprile sulla strada che collega Cava D'Aliga a Donnalucata, nel Ragusano. Le motivazioni della sentenza di scarcerazione Lo scorso febbraio, ha ottenuto il patteggiamento della ... Leggi su ilgiornale

Scicli - E' tornato in libertà Carmelo Ferraro, lo sciclitano 35enne che un anno fa in luglio, a Cava d'Aliga, travolse e uccise Martina Aprile, giovane mamma che ha lasciato un figlio con problemi ps ...