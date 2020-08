The Medium su Xbox Series X senza ray tracing? Arriva la smentita di Bloober Team (Di venerdì 7 agosto 2020) Sulla pagina ufficiale dedicata a The Medium non viene più menzionato il supporto al ray tracing e questo ha portato molti a credere che la tecnologia non sarà presente nel gioco per Xbox Series X.Sarebbe un ulteriore "problema" dal punto di vista tecnico, dopo la conferma dei "soli" 4K e 30fps, invece che 60fps.La confusione riguardo il ray tracing su The Medium è alimentata da altre pagine dedicate al gioco in cui la feature viene invece menzionata.Leggi altro... Leggi su eurogamer

I riferimenti al ray tracing per la versione Xbox Series X di The Medium sono scomparsi su alcune pagine ufficiali Xbox, ma Bloober Team ha smentito l'eliminazione della feature. NOTIZIA di Tommaso Pu ...

The Medium, il team conferma: Ray Tracing anche su Xbox Series X

Dopo aver confermato il supporto a 4K e 30 fps per The Medium su Xbox Series X, il team di sviluppo dell'horror next gen torna a offrire dettagli sulle caratteristiche tecniche del gioco. In particola ...

