Stati Uniti, prosegue recupero occupati a luglio (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – prosegue la creazione di posti di lavoro in USA scattata con la fine del lockdown. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, a luglio, il tasso di disoccupazione è sceso al 10,2% dall’11,1% precedente e risulta inferiore al consensus del 10,5%. Sono Stati creati circa 1,763 milioni di posti di lavoro nei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che a giugno erano state create 4,8 milioni di buste paga. Il dato sugli occupati è migliore del consensus che indicava un aumento di 1,6 milioni di posti di lavoro. La crescita appare poco sotto le attese nel settore privato, dove sono Stati ricreati 1,462 milioni di posti di lavoro (era previsto un aumento di 1,474 milioni), dopo la crescita di 4,7 milioni registrata a giugno. Gli ... Leggi su quifinanza

