Salvini: "Conte in Tribunale per aver sequestrato mezza Italia" (Di venerdì 7 agosto 2020) Matteo Salvini, dopo la pubblicazione dei verbali del Cts, parte all’attacco del premier Giuseppe Conte. A Perugia per inaugurare una nuova sede della Lega, l’ex ministro dell’Interno ha sottolineato: "Se io vado a processo il 3 ottobre per avere trattenuto poche decine di immigranti per qualche giorno su una barca, allora portiamo Conte e i suoi al Tribunale internazionale perché hanno sequestrato mezza Italia". Il Comitato Tecnico Scientifico aveva proposto al governo di chiudere l’Italia a zone per via dell’epidemia di coronavirus, ma l’esecutivo ha optato per il lockdown totale. Col senno di poi si potrebbe dire una scelta giusta dal punto di vista politico, ma il parere degli esperti non ... Leggi su blogo

