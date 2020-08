Rifiuti, Davide Bordoni (LEGA): La Raggi colpevolizza la provincia (Di venerdì 7 agosto 2020) Bordoni, Continua la guerra dei Rifiuti tra Raggi e Zingaretti ma di mezzo ci vanno solo i cittadini. “La sindaca rinnova l’ordinanza che vieta il conferimento dei Rifiuti urbani per “i fuori Comune”. Un provvedimento che alla luce delle dichiarazioni di ieri ha il sapore della rappresaglia; non si vuole solo dare la caccia agli ‘zozzoni’ ma si vuole colpevolizzare la provincia”. Così in una nota il consigliere capitolino della LEGA-Salvini Premier Davide Bordoni. “La Raggi ammette che la situazione a Roma è fuori controllo ma i pendolari non sono degli estranei né vanno trattati come tali, portano soldi a Roma consumando nella Capitale, mentre la ... Leggi su romadailynews

Roma, 5 ago. (askanews) - "La Raggi dimostri di essere dalla parte dei lavoratori. In tempi di emergenza, quando le Istituzioni dovrebbero essere dalla parte di chi paga i costi delle crisi, il Comune ...

“Raggi e Zingaretti non riescono a chiudere l’intero ciclo dei rifiuti, il Piano di gestione approvato in Regione Lazio è la conseguenza di una seria di obiettivi mancanti nella Capitale. Così in una ...

