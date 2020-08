Nasa, scoperte grandi quantità di elio nell’atmosfera solare (Di venerdì 7 agosto 2020) Una ricerca finanziata dalla Nasa, ha permesso di scoprire che alle media latitudini dell’atmosfera solare, l’elio è presente in grandi quantità. Una ricerca pubblicata sulla rivista Nature Astronomy sembra aver dimostrato che nell’atmosfera del Sole esiste una grande quantità di elio. Lo studio è stato finanziato è condotto dalla Nasa in collaborazione con ricercatori dell’Istituto … L'articolo Nasa, scoperte grandi quantità di elio nell’atmosfera solare proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Nel 2009 gli scienziati della Nasa in collaborazione con fisici solari italiani dell'Inaf e dell'Universita' di Firenze hanno lanciato dalla base missilistica di White Sands (New Mexico) un razzo sond ...Nell'ottobre 2021, la NASA prevede di lanciare un razzo per studiare un gruppo unico di asteroidi vicino a Giove. La missione di Lucy - chiamata per il famoso scheletro di antenato umano scoperto da D ...