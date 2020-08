MotoGp – FP2 Brno, Dovizioso in fiducia: “con le gomme giuste vado forte, ho perso posizioni con le soft” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Ducati Team è tornato in pista oggi all’Automotodrom Brno, in Repubblica Ceca, teatro questo fine settimana del terzo appuntamento del Campionato Mondiale MotoGp 2020, per le prime due sessioni di prove libere. Andrea Dovizioso, che ha dedicato la giornata di oggi a migliorare il set up della sua Desmosedici GP in vista della gara di domenica, senza concentrarsi sulla ricerca del giro veloce, ha chiuso al quindicesimo posto in 1:57.632, a 0.012 secondi dal compagno di squadra. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesAttraverso la nota stampa Ducati, Dovizioso ha dichiarato: “è stata una giornata un po’ strana perché ci siamo dovuti confrontare con condizioni della pista particolari, dove la prestazione delle gomme tende a calare molto. Credo che dovremo tutti ... Leggi su sportfair

