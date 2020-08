Moto3, FP2 Brno: Fernandez davanti a tutti, Fenati è terzo (Di venerdì 7 agosto 2020) Con le temperature più alte del pomeriggio si sono alzati anche i tempi sul circuito di Brno e il miglior pilota delle fp2 è stato Raul Fernandez , Red Bull KTM Ajo, con il crono di 2'09.097, che ha ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

periodicodaily : GP Brno, FP2 Moto3: svetta Fernandez - PeriodicoDaily Sport #motogpbrno - motosprint : #Moto3, FP2 #Brno: #Fernandez davanti a tutti, #Fenati è terzo - dennisfoggia71 : Buon inizio a #Brno , da subito abbiamo fatto un buon lavoro con il @Le0pardRacing Ho chiuso in P4???? ???? Good star… - gponedotcom : Brno: Fernandez 1° nelle FP2, ma non batte il tempo di Rodrigo: Gabriel ancora davanti a tutti nella combinata, Fog… - OA_Sport : #Moto3, GP Repubblica Ceca 2020: Raul #Fernandez svetta in una infuocata FP2, ottimo terzo Romano #Fenati #CzechGP -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 FP2 Moto3, FP2 Brno: Fernandez davanti a tutti, Fenati è terzo Motosprint.it GP Brno, FP2 Moto3: svetta Fernandez

I primi minuti della sessione si caratterizzano per un vero e proprio stillicidio di cadute. Carlos Tatay, Kaito Toba, Ayumu Sasaki e Alonso Lopez sono alcuni dei piloti che sono finiti a terra in que ...

Moto3, FP2 Brno: Fernandez davanti a tutti, Fenati è terzo

Con le temperature più alte del pomeriggio si sono alzati anche i tempi sul circuito di Brno e il miglior pilota delle fp2 è stato Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) con il crono di 2’09.097, che ha ri ...

I primi minuti della sessione si caratterizzano per un vero e proprio stillicidio di cadute. Carlos Tatay, Kaito Toba, Ayumu Sasaki e Alonso Lopez sono alcuni dei piloti che sono finiti a terra in que ...Con le temperature più alte del pomeriggio si sono alzati anche i tempi sul circuito di Brno e il miglior pilota delle fp2 è stato Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) con il crono di 2’09.097, che ha ri ...