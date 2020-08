Milan, rinnovo Ibra: non c’è ancora la data dell’incontro con la dirigenza (Di venerdì 7 agosto 2020) La dirigenza del Milan e Ibrahimovic non avrebbero ancora fissato la data dell’incontro per discutere del rinnovo Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, la dirigenza del Milan e l’entourage di Zlatan Ibrahimovic non avrebbero ancora fissato la data per discutere del rinnovo contrattuale dell’attaccante svedese. I dirigenti rossoneri starebbero infatti aspettando di essere convocati proprio dal calciatore e dal suo agente, Mino Raiola, per incontrarsi e potersi confrontare sul futuro di Ibrahimovic. Le due parti si aggiorneranno comunque a breve. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

PietroMazzara : A prescindere dal rinnovo di #Ibrahimovic - a mio modo di vedere - il #Milan non può rimanere così in attacco.… - AntoVitiello : Il #Milan punta su Tommaso #Pobega. Il centrocampista 21enne in prestito al Pordenone inizierà il ritiro estivo con… - AntoVitiello : Altri contatti in giornata tra il #Milan e l'entourage di #Ibrahimovic: rinnovo vicinissimo - news24_napoli : Sky – Rinnovo Ibrahimovic, data dell’incontro non ancora stabilita - MilanLiveIT : #Milan, manca ancora la data per il sì di #Ibrahimovic al rinnovo ?? #MercatoMilan ?? -