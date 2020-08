Marco Liorni, compleanno speciale: la sorpresa nello studio di Reazione a Catena (Di venerdì 7 agosto 2020) Marco Liorni è uno dei personaggi di punta della Rai e sicuramente tra i più apprezzato dal pubblico. Per talento, garbo ed educazione. Classe 1965, Liorni ha mosso i primi passi della sua carriera nel mondo dello spettacolo conducendo programmi per varie radio locali. E dopo tanti anni a Mediaset (tra gli altri ruoli è stato anche il primo inviato del Grande Fratello) nel 2009 sbarca in Rai dove negli anni ha presentato trasmissioni come ‘La Vita in Diretta’ nella versione estiva al fianco di Lorella Landi e poi in quella autunnale con Mara Venier dal 2011 al 2013 e poi dal 2014 al 2018, prima con Cristina Parodi e poi con Francesca Fialdini. Nel 2019 ha esordito alla conduzione di ‘Reazione a Catena’ e poi con ‘Italia Sì’. (Continua dopo ... Leggi su caffeinamagazine

