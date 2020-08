Mara Venier splendida in costume con il nipote Giulio. E Caterina Balivo commenta (Di venerdì 7 agosto 2020) Mara Venier sta vivendo un’estate a dir poco speciale. Archiviato il successo della stagione di Domenica In e superata la parentesi dell’infortunio al piede – la conduttrice veneta ha ripreso a camminare senza stampelle dopo due mesi una decina di giorni fa – sta trascorrendo del tempo di qualità con la famiglia, il suo vero sostegno. La signora della domenica di Rai Uno, molto attiva su Instagram, sta documentando le sue vacanze con il marito Nicola Carraro – che ha a sua volta recentemente condiviso una foto in compagnia del figlio Gerò, ex compagno di Simona Ventura con il quale i rapporti si sono ormai ricomposti dopo anni di tensioni – e con i nipoti. Mara Venier è diventata nonna due volte: il figlio Paolo Capponi, che si è sposato ... Leggi su dilei

