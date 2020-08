La photo challenge di Lorenzo: «Fatevi una foto con la scritta» (Di venerdì 7 agosto 2020) L'ex pilota di MotoGp in posa con il sindaco Marco Borradori invita i suoi follower a visitare Lugano Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : La photo challenge di Lorenzo: «Fatevi una foto con la scritta» #lugano #ilovelugano #jorgelorenzo… - Marco_chp1 : RT @SM_Difesa: Anche le #ForzeArmate ???? sono a favore della campagna #WearaMask Challenge lanciata dalla @WHO per ricordare l'importanza d… - antobon2 : RT @paolaturci: #womensupportingwomen #womenempoweringwomen Challenge accepted @VioBebe @suite19pr Sappiamo chi siamo, cosa abbiamo fatt… - fsemeraro1973 : #WearAMask #Challenge @WHO Area Critica nomina per la sfida #Rianimazione #TerapiaIntensiva #ProntoSoccorso… - FF_AAediPolizia : RT @SM_Difesa: Anche le #ForzeArmate ???? sono a favore della campagna #WearaMask Challenge lanciata dalla @WHO per ricordare l'importanza d… -

Ultime Notizie dalla rete : photo challenge Jorge loves Lugano. Il campione dà il via alla photo challenge ticinolibero.ch La photo challenge di Lorenzo: «Fatevi una foto con la scritta»

LUGANO - Da Houston a NIzza, da Toronzo ad Amsterdam. La promozione turistica di molte città passa anche e soprattutto attraverso i social grazie a foto scattate davanti a originali insegne riportanti ...

Una photo challenge che parte da un campione della velocità. Lorenzo: "Visitate Lugano"

Il campione di MotoGp ha posato assieme al sindaco Borradori e a Schnellmann dietro la scritta "I love Lugano", invitando i suoi fan a fare altrettanto LUGANO – Ci sono sportivi che vengono a vivere i ...

LUGANO - Da Houston a NIzza, da Toronzo ad Amsterdam. La promozione turistica di molte città passa anche e soprattutto attraverso i social grazie a foto scattate davanti a originali insegne riportanti ...Il campione di MotoGp ha posato assieme al sindaco Borradori e a Schnellmann dietro la scritta "I love Lugano", invitando i suoi fan a fare altrettanto LUGANO – Ci sono sportivi che vengono a vivere i ...