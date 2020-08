Intel: sottratti oltre 20GB di dati riservati (Di venerdì 7 agosto 2020) sottratti ad Intel oltre 20GB di informazioni riservate, al momento non è chiaro se la causa sia una stata una violazione della sua rete Vittima di un gravissimo incidente di cyber security questa volta è il colosso di Santa Clara, Intel. Sono stati infatti sottratti alla società un’impressionante cifra relativa a documenti tecnici molto riservati. Documenti questi che non appartenevano solo ed esclusivamente ad Intel, ma anche a diversi partner e clienti. Sono quindi finiti online oltre 20 GB di dati. Al momento non è chiaro se si tratti di una violazione della rete, e la cifra precisa dei dati sottratti. Le dichiarazioni di Intel al ... Leggi su tuttotek

