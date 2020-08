Grey’s Anatomy 16 in arrivo su La7 in prima visione in chiaro: anticipazioni e programmazione (Di venerdì 7 agosto 2020) Grey's Anatomy 16 andrà in onda su La7 dal prossimo ottobre: l'ultima stagione del medical drama di ABC, che negli Stati Uniti si è conclusa ad aprile, sarà in programmazione in chiaro il prossimo autunno. Si tratta della stagione che ha dovuto fare i conti con l'emergenza Coronavirus negli Stati Uniti e che si è fermata al 21° dei 25 episodi inizialmente previsti a causa del blocco della produzione. Grey's Anatomy 16 è andata in onda fino allo scorso giugno su FoxLife, con l'ultima parte di stagione trasmessa in lingua originale con sottotitoli in italiano, a causa dell'impossibilità di eseguire il doppiaggio durante la fase di lockdown. Ora è nuovamente in programmazione su Fox (canale 112 di Sky) in replica con tre episodi ogni ... Leggi su optimagazine

whiteBBlossom : @ThisIsManu_ Cristina credo che sia il mio personaggio preferito in Grey's Anatomy, infatti proprio per lei ho iniz… - Sara2211___ : @reevescobain Grey's anatomy, ma l'ho mollata a fine 15 stagione perchè ero veramente troppo stanca delle incoerenze della trama. - Sara2211___ : @itslavaleh grey's anatomy, tvd e the originals. ma mentre tvd l'ho finita, le altre due le ho mollate perchè ero abbastanza stufa. - lashepherd_ : Io comunque ho constatato che sono proprio come Lexie (Grey's anatomy): Il mio cuore vive nella mia vagina Mi piace… - Sara2211___ : @laurensposami Lucifer e grey's anatomy. quest'ultima però l'ho mollata finita la quindicesima stagione. ero veramente esasperata. -

