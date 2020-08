F.1, GP 70 Anniversario - Bottas vola nelle Prove Libere 1 (Di venerdì 7 agosto 2020) Valtteri Bottas è stato il più veloce nella prima sessione di Prove Libere del Gran Premio del 70 Anniversario, quinta prova del Mondiale di Formula 1 2020. Il finlandese, fresco di rinnovo con la Mercedes, ha fermato il cronometro in 1:26.166, un decimo più veloce del compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo tempo per Max Verstappen, staccato però di 7 decimi.Così tra i primi dieci. Nico Hulkenberg è tornato in pista con la Racing Point, poiché Sergio Perez è risultato ancora positivo al Covid-19 e dovrà continuare il suo periodo di isolamento. Il tedesco della Racing Point ha segnato ottimi tempi, confermando il rapido apprendimento nonostante lo scorso weekend non abbia potuto prendere parte alla gara, a causa di un problema tecnico. Hulkenberg è ... Leggi su quattroruote

