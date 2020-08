Enzo Biagi, omaggio della Rai nel centenario dalla nascita: programmazione completa (Di venerdì 7 agosto 2020) A 100 anni della nascita, il 9 agosto 1920 a Pianaccio, frazione di Lizzano in Belvedere (Bologna), la Rai rende omaggio con una programmazione speciale ad Enzo Biagi, uno dei più grandi giornalisti italiani, autore di oltre ottanta libri e interviste, che hanno segnato la storia del ‘900, nonché ideatore del primo rotocalco televisivo. “Linea diretta”, “Il Fatto” e “Cara Italia”: senza questi straordinari programmi di inchiesta il linguaggio televisivo sarebbe stato di gran lunga diverso. leggi anche l’articolo —> Oriana Fallaci retroscena inedito: «Primo lavoro, primo licenziamento!», l’esordio faticoso nel giornalismo In quasi settant’anni di carriera, per più ... Leggi su urbanpost

