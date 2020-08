Documenti esperti: “lockdown al Nord” ma Conte ha chiuso tutta Italia (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, desecretati gli atti del Comitato tecnico scientifico: il 28 febbraio gli esperti confermavano la necessità delle zone rosse. Desecretati i Documenti del Comitato tecnico scientifico del Governo. Per la verità sono solo cinque quelli pubblicati dalla Fondazione Einaudi, e ci si chiede il perchè dal momento che ce ne sono 23 in totale. Il dato che salta subito all’occhio: il 7 marzo il Cts suggeriva chiusure differenziate, ma due giorni dopo il governo optò per il lockdown nazionale. Messi online 5 verbali, mancano quelli di 18 riunioni. “Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto presentano una situazione epidemiologica complessa tale da richiedere la prosecuzione delle misure di Contenimento”. Lo scrivevano il 28 febbraio, una settimana dopo l’individuazione ... Leggi su chenews

