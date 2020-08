D’improvviso sarà CALDO ancora da RECORD: è METEO ESTREMO. Durata (Di venerdì 7 agosto 2020) La tregua dal CALDO estivo si avvia a finire, con temperature che stanno già salendo su parte dell’Italia, soprattutto laddove il tempo è tornato più soleggiato. Da ovest avanza di nuovo quell’anticiclone africano, che si era temporaneamente ritirato verso la Spagna e le altre terre dove ha origine. Ora la gobba dell’anticiclone africano sta risalendo, fino ad interessare in misura crescente gran parte delle nostre regioni occidentali. I versanti adriatici ed il Sud restano invece più ai margini, a causa della persistente influenza della vecchia depressione, evoluta in goccia fredda sui Balcani. L’anticiclone, per via della presenza di questo vortice ciclonico, tende però ad espandersi più a nord che verso est. L’alimentazione calda a supporto, che già ora investe la Spagna, ... Leggi su meteogiornale

