Cosa prevede il protocollo di sicurezza per l’apertura delle scuole (Di venerdì 7 agosto 2020) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)È stato trovato l’accordo tra il ministero dell’Istruzione e le principali organizzazioni sindacali del settore scolastico sulle misure da seguire per la ripresa delle attività didattiche a settembre. Il 6 agosto è stato firmato il nuovo protocollo di sicurezza che, in parte, ricalca le linee guida approvate un mese fa, come mascherine obbligatorie per gli alunni dai 6 anni in su o ingressi e uscite dall’edificio scolastico regolate per scaglioni, ma introduce anche alcuni elementi di novità come interventi per evitare il sovraffollamento delle classi o investimenti per assicurare “la necessaria continuità didattica, con particolare attenzione all’insegnamento di sostegno”. Inoltre, la ministra Lucia Azzolina ha ... Leggi su wired

