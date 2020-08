Boban sul Milan: “Ibra un vero genio. Maldini fondamentale. Io rifarei tutto” (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono passati cinque mesi dalla separazione tra il Milan e Zvonimir Boban, il quale ha parlato alla Gazzetta dello Sport. “Se rifarei tutto? Assolutamente sì, non potevo rischiare di vedere nello specchio uno sconosciuto con la mia faccia. Personalmente sono felice che tante decisioni discusse e non capite si siano rivelate di alto livello. Ora tutti vedono che le nostre scelte, tra mille complessità, non sono state fatte invano e che la base per un vero Milan c’è. Se Maldini avrà un ruolo centrale nel prossimo Milan? Certamente dovrebbe, per mille motivi ma soprattutto per quello della competenza dimostrata… Ci siamo divertiti troppo poco tempo ma c’est la vie”. Il croato si è detto d’accordo ... Leggi su alfredopedulla

Infine sul proprio futuro professionale: “Dopo tanti anni da manager mi sono preso un po’ di tempo per vivere un’estate tranquilla nella mia Croazia. Boban vota per la sua… Leggi ...

Milan, Boban” Maldini rimanga. Pioli? Contento della nostra scelta”

Dopo mesi di silenzio e dubbi sui postumi di una scelta dolorosa, come l’addio al Milan, Zvone Boban è tornato a parlare di calcio e della sua ex squadra. “Sono contento che il calcio sia ripreso e ab ...

Infine sul proprio futuro professionale: "Dopo tanti anni da manager mi sono preso un po' di tempo per vivere un'estate tranquilla nella mia Croazia. Boban vota per la sua… Leggi ...Dopo mesi di silenzio e dubbi sui postumi di una scelta dolorosa, come l'addio al Milan, Zvone Boban è tornato a parlare di calcio e della sua ex squadra. "Sono contento che il calcio sia ripreso e ab ...