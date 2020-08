Beautiful, Brooke Logan in lacrime lascia Los Angeles: l’addio (Di venerdì 7 agosto 2020) Brooke, con gli occhi pieni di lacrime, annuncia la sua intenzione di partire: ecco quello che è successo nell’ultimo episodio della soap opera Beautiful, andata in onda negli Stati Uniti. Una delle protagoniste assolute della soap più famosa al mondo ha infatti spiegato a Ridge la sua intenzione di lasciarsi alle spalle la città degli angeli, Los Angeles appunto, per … L'articolo Beautiful, Brooke Logan in lacrime lascia Los Angeles: l’addio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

antonellaa262 : Beautiful, anticipazioni americane. Ridge scopre di avere due mogli con il ritorno di Shauna, Brooke reagisce malis… - signorbanca : @OsservaMy ahahahahaha meglio così .. credo abbia cambiato più uomini lei che Brooke in Beautiful ?????? - beautiful_outoc : Thomas e Brooke ripresi mezzi nudi in camerino prima della sfilata - beautiful_outoc : Thomas e Brooke si risvegliano sull’isola deserta dopo l’incidente aereo - Anna07942827 : @MFrancesconi2 @Barbara96087056 @paglialunga00 Donna di grande talento artistico e profondità morale. La versione f… -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful Brooke Beautiful, Brooke va via? Il saluto commuovente a Ridge Forrester Velvet Gossip Beautiful, Brooke Logan in lacrime lascia Los Angeles: l’addio

Brooke, con gli occhi pieni di lacrime, annuncia la sua intenzione di partire: ecco quello che è successo nell’ultimo episodio della soap opera Beautiful, andata in onda negli Stati Uniti. Una delle p ...

Beautiful, Brooke va via? Il saluto commuovente a Ridge Forrester

Le ultime puntate ora in onda in America, vedono Brooke Logan in lacrime dinnanzi ad un Ridge in preda al panico. Per la coppia più longeva di Beautiful ci saranno altre incomprensioni, terzi incomodi ...

Brooke, con gli occhi pieni di lacrime, annuncia la sua intenzione di partire: ecco quello che è successo nell’ultimo episodio della soap opera Beautiful, andata in onda negli Stati Uniti. Una delle p ...Le ultime puntate ora in onda in America, vedono Brooke Logan in lacrime dinnanzi ad un Ridge in preda al panico. Per la coppia più longeva di Beautiful ci saranno altre incomprensioni, terzi incomodi ...