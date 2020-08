A fuoco camion di pasta in A14: fumo e fiamme a 10 km da Foggia, code e rallentamenti in direzione nord (Di venerdì 7 agosto 2020) code e rallentamenti in A14, per l'incendio che ha riguardato un camion a circa 10 chilometri dal casello di Foggia, direzione nord,. Il fatto è successo poco dopo le 9: secondo quanto accertato, per ... Leggi su foggiatoday

zazoomblog : Campeda inferno di fuoco sulla statale: camion in fiamme. Un ferito - #Campeda #inferno #fuoco #sulla - CronacheNuoresi : Incidente a Campeda: ancora in corso le operazione di recupero del camion andato a fuoco ?? VIDEO ?? - sardanews : Camion frigo si ribalta sulla Statale 131 e prende fuoco: strada chiusa - chrdioc : Camion in fiamme sull’Autosole, arrivano i Vigili del Fuoco da Poggio Mirteto - carloangeli : RT @dantegiumanini: In Francia per pochi centesimi avevano messo a ferro e fuoco per mesi Parigi con i gilet gialli Qui oltre a penalizzar… -