Zavoli, quando in Vigilanza Rai si ascoltava e si imparava (Di giovedì 6 agosto 2020) La straordinaria, ricca e feconda vita terrena di Sergio Zavoli ci descrive una persona che ha cambiato in profondità il mondo della televisione, del giornalismo di inchiesta, di come si raccontano le grandi tragedie che hanno caratterizzato e insanguinato il nostro Paese, di come si racconta la vita di mondi che sino a quel momento erano perlopiù sconosciuti.La sua vita è la vita del servizio publico radiotelevisivo nelle sue multiformi espressioni: giornalista, inchiestista, direttore di rete, presidente. Il tutto condito dalla “voce” di Sergio Zavoli, per dirla con Aldo Grasso. Una voce che ti metteva a tuo agio, che non ti stancava, che ti accompagnava a conoscere, ad approfondire, a scavare la notizia e che ti catturava con una profondità e una dolcezza uniche ed irripetibili. Vorrei quasi dire ... Leggi su huffingtonpost

