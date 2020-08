Un Mare di Storie: rassegna letteraria a Gaeta (Di giovedì 6 agosto 2020) Prima edizione di una nuova rassegna culturale dedicata agli autori del territorio, associazioni e case editrici locali di Gaeta che offrirà al pubblico opportunità di incontro e scambio: 'Un Mare&... Leggi su latinatoday

Un Mare di Storie: rassegna letteraria a Gaeta

Il 9 agosto a Massafra lo spettacolo "Nel mare ci sono i coccodrilli"

“C’è chi parte per amore, per lavoro, per turismo e poi ci sono quelli che partono per inseguire la vita.” Domenica 9 agosto 2020, alle ore 21.00, in Piazza Scarano, nel quartiere Gesù Bambino di Mass ...

Gertrude Ederle il 6 agosto 1926 viola il Canale della Manica a nuoto e va più veloce degli uomini

Sono le 7.05 del 6 agosto 1926, a Cape Gris-nez (Côte d’Opale, dipartimento francese di Calais) tira un vento già freddo, il cielo è coperto. Una figura esile - cuffia in testa, costume innovativo - e ...

