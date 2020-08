Troppe partite tra trasmettere, il calcio moderno cancella il glorioso Sunday Supplement di Sky (Di giovedì 6 agosto 2020) Come se avessero cancellato il Processo del lunedì per fare spazio al posticipo di Serie A. Dopo quasi venti anni chiude in Inghilterra il Sunday Supplement, il tradizionale show di approfondimento calcistico della domenica di Sky Sports condotto da Jacqui Oatley. Uno spazio di dibattito e discussione con i migliori giornalisti sportivi inglesi che era un’istituzione. Il programma è stato cancellato dall’emittente britannica dopo essere sopravvissuto nel corso degli anni a molti cambiamenti dei palinsesti di Sky, costruendosi uno zoccolo duro di fedelissimi ammiratori. Il motivo è un po’ il segno dei tempi, scrive il Telegraph: perché lo spazio di riflessione è finito triturato dal calendario sincopato. Troppe partite da ... Leggi su ilnapolista

