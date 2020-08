Tenaris, semestre in peggioramento con difficoltà congiuntura (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Tenaris ha chiuso il 1° semestre con una perdita di 47,96 milioni di dollari rispetto all’utile di 241,49 milioni dell’anno precedente. I ricavi si sono portati a 3 miliardi di dollari, in calo del 21% rispetto ai 3,79 miliardi del 2019, a causa della riduzione degli investimenti nel settore petrolifero, mentre il risultato operativo evidenzia un rosso di 600,1 milioni di dollari, a fronte dell’utile di 493,5 milioni dell’anno precedente. Al 30 giugno 2020, la posizione finanziaria netta era positiva per 670 milioni di dollari, rispetto ai 979,54 milioni precedenti. Quanto all’outlook, nell’attuale contesto incerto la società attende un’ulteriore significativa riduzione delle vendite e dei margini durante il terzo trimestre del 2020, che interesserà tutte le regioni in cui ... Leggi su quifinanza

mr_andxx : Tenaris, i numeri del primo semestre 2020 - InvestingItalia : #Borsa Milano parte piatta, male Saipem su semestre, giù Tenaris, balza Ima - -