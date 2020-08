Temptation Island, l’ex di Antonella Elia senza freni: “Torneranno insieme ma Pietro è…” (Di giovedì 6 agosto 2020) L’ottava edizione di Temptation Island in onda su Canale 5 ha portato alla luce delle situazioni scottanti. Ha fatto molto scalpore la quarta puntata del programma la cui protagonista è stata Antonella Elia. L’atteggiamento e le parole del compagno Pietro Delle Piane sono stati duri da digerire per la showgirl. Infatti Pietro delle Piane è finito al centro delle polemiche per aver fatto delle affermazioni particolari sulla sua compagna Antonella Elia. Filippo Bisciglia ha mostrato un video ad Antonella Elia di Pietro Delle Piane che parla di suo figlio. Proprio in quest’occasione ha detto che la Elia certe cose non ... Leggi su velvetgossip

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - PAcciaro : @ibbatta Urlo contro Temptation Island e tutto il carrozzone di reality e trash vario (non urlo, ma lo penso). Con… - cheTVfa : #ManilaNazzaro e #StefaniaOrlando condividono professionalmente passato e futuro: conosciute dal grande pubblico pe… - cheTVfa : #ManilaNazzaro e #StefaniaOrlando: da #MicheleGuardì a #Mediaset. Ecco che cosa le attende per i prossimi mesi -