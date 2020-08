Sospensione idrica tra Irpinia e Sannio: ecco i comuni interessati (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Alto Calore annuncia nuove sospensioni idriche tra Irpinia e Sannio. “Si comunica che, causa rotture su condotta adduttrice del diametro di 800mm in agro dei comuni di Torella dei Lombardi e Gesualdo, l’erogazione idrica a servizio dei comuni elencati è sospesa. I lavori sono in corso, pertanto si potrebbero verificare disfunzioni all’erogazione idrica nel pomeriggio/sera del 06/08/2020, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel tardo pomeriggio”. I comuni interessati DALLE Sospensione: Ariano Irpino, Ariano Irpino (Ospedale), Ariano Irpino (Casa Circondariale), ... Leggi su anteprima24

CasilinaNews : Necessaria la sospensione idrica nei comuni di #Ausonia e àEsperia lunedì 10 agosto 2020. Nell'articolo info e zone… - LavoroLazio_com : Acea Ato 5: lunedì 10 agosto sospensione idrica a Ausonia ed Esperia Acea Ato 5 comunica che, per eseguire la... - ottopagine : Sospensione idrica a Salerno in via Raccioppi #Salerno - LavoroLazio_com : Acea Ato 2: oggi 5 agosto sospensione idrica improvvisa a Santa Marinella Acea Ato 2: comunica che, a causa di un .… -

Ultime Notizie dalla rete : Sospensione idrica Sospensione idrica a Salerno in via Raccioppi Ottopagine Salerno Sistemi: sospensione idrica programmata Venerdì 7 Agosto. Ecco dove

Salerno Sistemi comunica che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Giacomo Raccioppi, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Venerdì 7 AGOSTO dalle ore 11.00 ...

Crisi idrica nel Piceno, dal 5 agosto nuove chiusure notturne: ecco tutti i comuni

Crisi idrica, a causa del perdurare della riduzione delle portate in sorgente, di un’elevata e crescente domanda idrica da parte dell’utenza, dell’attuale andamento climatico stagionale, per garantire ...

Salerno Sistemi comunica che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Giacomo Raccioppi, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Venerdì 7 AGOSTO dalle ore 11.00 ...Crisi idrica, a causa del perdurare della riduzione delle portate in sorgente, di un’elevata e crescente domanda idrica da parte dell’utenza, dell’attuale andamento climatico stagionale, per garantire ...