Sondrio, arrestato dopo tre violenze sessuali e una quarta tentata: "Poteva farlo ancora" (Di giovedì 6 agosto 2020) Sondrio, 6 agosto - E' un egiziano di 26 anni, senza precedenti penali, non noto alle forze dell'ordine, nato a Segrate, il giovane responsabile di tre violenze sessuali e una quarta tentata ai danni ... Leggi su ilgiorno

