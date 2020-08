Porto, il muletto si ribalta e lui rimane schiacciato: operaio grave in ospedale (Di giovedì 6 agosto 2020) Stava cambiando la ruota di un muletto quando questo, ad un certo punto, si é ribaltato, schiacciandolo a terra. E' grave un operaio di 40 anni di origini marocchine ma da anni residente nell'... Leggi su anconatoday

Ultime Notizie dalla rete : Porto muletto

AnconaToday

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Grave infortunio sul lavoro a Boffalora sopra Ticino, nel milanese, dove un operaio rischia di perdere un piede. Nel pomeriggio, intorno alle 14, la chiamata al 118: duran ...massa Una strana dinamica per un incidente su strada ieri pomeriggio tardi in via Del Noce all’angolo con via Dorsale: un muletto, mezzo per caricare le merci, è finito addosso a un’auto che era in tr ...