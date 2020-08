Netflix, la storia dell'intro (che non è il verso di una capra) (Di giovedì 6 agosto 2020) Accendi Netflix e senti quel «ta-dam» ormai familiare per tutti i fruitori della piattaforma streaming. L'intro sonora di Netflix è riconoscibile tanto quanto (una volta) il ruggito del leone della MGM, i fuochi d'artificio sul castello della Disney o la lampadina saltellante della Pixar. Sebbene Netflix sia da anni uno dei colossi dello streaming e abbia milioni di affezionati spettatori, la storia della «sigla» si è scoperta da poco, rivelando anche un dettaglio divertente: al posto del suono «ta-dam» poteva esserci il verso di una capra. Ebbene sì: a raccontare ... Leggi su gqitalia

È la loro storia quotidiana, ma anche quella di un genere che, partendo da uno dei quartieri più complicati di New York, conquisterà tutto il mondo. Dove la puoi vedere: Netflix. This content is ...

La protagonista di "Audrie & Daisy" si è tolta la vita

LOS ANGELES - Daisy Coleman, la protagonista del documentario di Netflix "Audrie & Daisy", si è tolta la vita. A comunicarlo via social è stata la madre della 23enne. «Mia figlia Catherine Daisy Colem ...

