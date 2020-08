Napoli, Insigne vede il Barça: il report dell’allenamento (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona per gli ottavi di ritorno di Champions League in programma sabato al Camp Nou. La squadra ha iniziato la seduta con riscaldamento tecnico e attivazione col pallone. Successivamente partitina a campo ridotto. Insigne ha svolto terapie, parte del lavoro in palestra e parte in campo con la squadra. L'articolo Napoli, Insigne vede il Barça: il report dell’allenamento proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

