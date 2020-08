Mutato il M.U.T.E Protocol: il problema della modalità di Rainbow Six Siege (Di giovedì 6 agosto 2020) Il M.U.T.E Protocol, una interessantissima modalità a tempo fatta per il capolavoro di casa Ubisoft, ovvero Rainbow Six Siege, è stata cancellata dalla casa sviluppatrice francese. La modalità, che doveva finire il giorno 17 agosto, ha riscontrato una serie di problemi talmente critici che hanno convinto la Ubisoft a toglierla, ma cosa è successo? Vediamola assieme. In questa modalità , futuristica e arcade, due squadre si combattono tra di loro, 5 contro 5, gli assalitori cercheranno di disattivare il Protocollo M.U.T.E. con qualsiasi mezzo, mentre i difensori resisteranno nella Comm Tower e la difenderanno ad ogni costo, i difensori potranno servirsi di potenti droni e di teletrasportarsi tramite telecamere, mentre gli attaccanti potranno usare dei droni per poter entrare dentro ... Leggi su esports247

esports247_it : Mutato il M.U.T.E Protocol: il problema della modalità di Rainbow Six Siege -

Ultime Notizie dalla rete : Mutato Protocol Rischio cyber: non basta l'IT a proteggerci lamiafinanza