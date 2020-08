MotoGp, Valentino Rossi butta l’occhio in casa Ducati: “clima teso con Dovizioso? E’ successo anche a me” (Di giovedì 6 agosto 2020) Comincia un altro week-end di MotoGp, il circus fa tappa a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, terzo appuntamento in calendario. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUn’occasione per Valentino Rossi per dare continuità al podio ottenuto nel GP di Andalusia, un risultato che ha permesso al Dottore di presentarsi con un sorriso grande così in conferenza quest’oggi. L’obiettivo è senza dubbio quello di ripetersi, magari salendo qualche gradino: “questo è un week-end importante, Brno mi è sempre piaciuta. L’ultima gara a Jerez ci ha permesso di cambiare alcune cose, mi sono divertito e sono riuscito a tornare sul podio. E’ importante cercare di capire se posso essere forte anche qui, il tracciato è meraviglioso ma l’anno scorso ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : Valentino Rossi e Cesare Cremonini insieme al ranch di Tavullia???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - flemmaxo16 : RT @giroveloce: Madonna l'inglese di Valentino è lo stesso di 25 anni fa. #motogp #Pressconference - ansiogenaaf : RT @giroveloce: Madonna l'inglese di Valentino è lo stesso di 25 anni fa. #motogp #Pressconference - itzrobertavr : valentino rossi è l’unica persona che rende le conferenze stampa interessanti, ma non siete ancora pronti per quest… - EltonTuitStarr : RT @giroveloce: Madonna l'inglese di Valentino è lo stesso di 25 anni fa. #motogp #Pressconference -