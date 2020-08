L'MXGP torna in azione in Lettonia (Di giovedì 6 agosto 2020) Finalmente ci siamo: l 'MXGP affila gli artigli, anzi, le ruote artigliate per riprendere il mondiale da dove lo aveva lasciato, cinque mesi fa, prima che l'emergenza Coronavirus costringesse tutti ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Finalmente ci siamo: l’MXGP affila gli artigli, anzi, le ruote artigliate per riprendere il mondiale da dove lo aveva lasciato, cinque mesi fa, prima che l’emergenza Coronavirus costringesse tutti all ...

Il Motocross riparte dalla Lettonia: Cairoli insegue Herlings e Gajser

Dopo cinque mesi di stop forzato, torna la MXGP. Il Mondiale cross riparte da Kegums, in Lettonia, con un triplo appuntamento: domenica, mercoledì e il 16 agosto la pista lettone ospiterà i primi tre ...

