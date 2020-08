La strage di Beirut colpa dei giudici (Di giovedì 6 agosto 2020) A Beirut, il giorno dopo le terribili esplosioni al porto, si contano i morti e i feriti. Il bilancio continua a salire, con più di 100 vittime accertate, oltre 4000 feriti e un numero imprecisato di dispersi, mentre almeno 300mila persone sono rimaste senza casa. Una città devastata, dove si cercano eventuali sopravvissuti tra le macerie e si indaga per capire con certezza cosa ha causato l'incidente. Le ipotesi in campo sono tante, ma il faro è puntato sulla presenza di un enorme quantitativo di nitrato di ammonio, 2.750 tonnellate, secondo fonti libanesi, stipate nel magazzino 12, lì dove tutto avrebbe avuto origine. Il ministro degli Interni, Mohammed Fahmi, ha fatto sapere che la sostanza, usata come fertilizzante, era stata sequestrata nel 2004 ad una nave mercantile. Da quel momento sarebbe stata stoccata nel porto in attesa che ... Leggi su iltempo

