La Corte riconosce il diritto all'eutanasia, mentre il Parlamento resta in silenzio (Di giovedì 6 agosto 2020) “In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Massa, visto l’articolo 530 comma 1 e 2 del codice di procedura penale, assolve Cappato Marco e Schett Wilhelmine dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste, quanto alla condotta di rafforzamento del proposito di suicidio e perché il fatto non costituisce reato quanto alla condotta di agevolazione dell’esecuzione del suicidio”.Con queste parole la Corte di Assise di Massa ha assolto Wilhemine Schett detta Mina Welby e Marco Cappato dall’accusa di aiuto e istigazione al suicidio di Davide Trentini, il cinquantatrenne malato di sclerosi multipla, morto a luglio 2017 in una clinica Svizzera. Conosceremo le motivazioni della sentenza tra circa 45 giorni. Quel che è certo è che i giudici hanno accolto il principio per cui il congedo dalla ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : La Corte riconosce il diritto all'eutanasia, mentre il Parlamento resta in silenzio - Dome689 : RT @HuffPostItalia: La Corte riconosce il diritto all'eutanasia, mentre il Parlamento resta in silenzio - alexarmuzzi : RT @HuffPostItalia: La Corte riconosce il diritto all'eutanasia, mentre il Parlamento resta in silenzio - louisfornellist : RT @HuffPostItalia: La Corte riconosce il diritto all'eutanasia, mentre il Parlamento resta in silenzio - SimoNetOnTheNet : RT @HuffPostItalia: La Corte riconosce il diritto all'eutanasia, mentre il Parlamento resta in silenzio -

Ultime Notizie dalla rete : Corte riconosce La Corte riconosce il diritto all'eutanasia, mentre il Parlamento resta in silenzio L'HuffPost La Corte riconosce il diritto all'eutanasia, mentre il Parlamento resta in silenzio

Con queste parole la Corte di Assise di Massa ha assolto Wilhemine Schett detta Mina Welby e Marco Cappato dall’accusa di aiuto e istigazione al suicidio di Davide Trentini, il cinquantatrenne malato ...

Risultati esame avvocato e ammessi per Corte di Appello – 2019/20

Ultime news risultati esame avvocato e ammessi per Corte di Appello a oggi 6 agosto 2020: ecco quali sono i candidati ammessi alle prove orali, esiti ed elenco nomi. Non mancano novità sui risultati e ...

Con queste parole la Corte di Assise di Massa ha assolto Wilhemine Schett detta Mina Welby e Marco Cappato dall’accusa di aiuto e istigazione al suicidio di Davide Trentini, il cinquantatrenne malato ...Ultime news risultati esame avvocato e ammessi per Corte di Appello a oggi 6 agosto 2020: ecco quali sono i candidati ammessi alle prove orali, esiti ed elenco nomi. Non mancano novità sui risultati e ...