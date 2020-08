Inseguito dai Carabinieri fugge e si ribalta con l’auto: in manette un 27enne (Di giovedì 6 agosto 2020) Resisitenza a pubblico ufficiale, rientro in Italia senza autorizzazione e porto abusivo di armi, queste le accuse a carico di un 27enne albanese. Il ragazzo è stato arrestato dai Carabinieri di Colonna dopo un inseguimento iniziato in via Martella e terminato in via Sassobello. L’uomo quando ha visto la volante delle forse dell’Ordine ha cercato di scappare perdendo tuttavia il controllo del mezzo che si è ribaltato. Il ragazzo ha tentato poi di fuggire a piedi ma è stato arrestato. A seguito della perquisizione è stato inoltre trovato in possesso di un coltello. L’autorità Giudiziaria ha disposto il trasferimento del 27enne a Rebibbia, in attesa del rito direttissimo. Inseguito dai Carabinieri fugge e si ... Leggi su ilcorrieredellacitta

