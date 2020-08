"In caso di nuovo lockdown, ci sarà un altro Dpcm". Voci dem, Conte e i pieni poteri: ora ci richiude in casa? (Di giovedì 6 agosto 2020) Le regole base per far fonte al coronavirus non cambiano. Lo ha detto e lo ribadisce Roberto Speranza che parla di "una battaglia non vinta". Intanto il 4 settembre il premier Giuseppe Conte si prepara a illustrare al Senato il nuovo Dpcm al quale il governo sta lavorando. All'interno, secondo quanto promesso dal costituzionalista dem Stefano Ceccanti al Corriere, niente blocco totale del Paese. Il decreto in vigore fino al 15 ottobre infatti non consente un'altra chiusura totale e, ove mai fosse necessario, "sarebbe indispensabile il varo di un nuovo decreto". Si preannuncia già uno scontro Stato-regioni, tanto che il ministro Francesco Boccia mette già le mani avanti: "Se qualcuno sbaglia, la responsabilità dei contagi ricade su chi ha modificato le regole". ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : caso nuovo Nuovo caso di Covid in nord Sardegna, 62enne ricoverata Agenzia ANSA Uefa, le nuove regole post Covid: rischio campo neutro, sconfitte a tavolino ed espulsione dalle Coppe

Al tempo del coronavirus si prevedono mesi duri per il calcio e per lo sport in generale. L’Uefa ha varato un nuovo regolamento, «applicabile alla fase di qualificazione e spareggi per Covid-19». Anch ...

Roma-Friedkin, il comunicato ufficiale del club

Dan Friedkin è il nuovo proprietario della Roma, l’accordo con James Pallotta è arrivato nella notte tra il 5 e il 6 agosto. Questo il comunicato della società giallorossa che ufficializza la storica ...

