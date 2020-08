“Il Principe Andrea introdusse Ghislaine Maxwell nell’élite di New York” (Di giovedì 6 agosto 2020) Nuove rivelazioni sui rapporti fra il Principe Andrea, Duca di York, e Ghislaine Maxwell, la presunta complice ed ex socia del finanziere-pedofilo Jeffrey Epstein, arrestata all’inizio di luglio. Secondo il Telegraph, il Principe Andrea aiutò Ghislaine Maxwell a farsi strada nell’alta società di New York, introducendola negli ambienti più elitari ed esclusivi della Grande Mela. … “Il Principe Andrea introdusse Ghislaine Maxwell nell’élite di New York” InsideOver. Leggi su it.insideover

