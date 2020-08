I libanesi diventano amici libici. Le comiche al ministero degli Esteri (Di giovedì 6 agosto 2020) Manlio Di Stefano è sottosegretario agli Affari Esteri da ben due governi, e sul suo profilo Twitter elenca scrupolosamente le sue deleghe: Asia, Onu, Imprese e Spazio, precisando di essere anche “responsabile Rousseau Lex Parlamento”, incarico quest'ultimo pomposamente vago. Ebbene, alla luce della sua posizione di primo piano alla Farnesina, Di Stefano non poteva certo esimersi dall'esprimere dolore e vicinanza al popolo libanese dopo la terribile esplosione che martedì ha sconvolto Beirut. Per questo la sera stessa, d'impulso, ha twittato urbi et orbi il suo doveroso comunicato di solidarietà. Già, ma a chi? Purtroppo ha sbagliato indirizzo: “Con tutto il cuore - ha scritto commosso - mando un abbraccio ai nostri amici libici”. Ora, è vero che anche la Libia non è ... Leggi su iltempo

alebarbiero : E i terroristi di Ritorno al Futuro diventano “i libanesi”! - RosaBianco_Nera : I libanesi che diventano libici così, di botto - rivia_di : @ManlioDS I sottosegretari quelli intelligenti e soprattutto preparati e senza ufficio stampa altrimenti non si sp… - fedram67 : RT @enricocolosimo: Quando ragazzino dicevo che ero di Trieste capitava di sentire :Ah si Yugoslavia..o Trieste là attaccata a Trento(360 k… - MFulvia : RT @enricocolosimo: Quando ragazzino dicevo che ero di Trieste capitava di sentire :Ah si Yugoslavia..o Trieste là attaccata a Trento(360 k… -

Ultime Notizie dalla rete : libanesi diventano I libanesi diventano amici libici. Le comiche al ministero degli Esteri Il Tempo I libanesi diventano amici libici. Le comiche al ministero degli Esteri

Manlio Di Stefano è sottosegretario agli Affari Esteri da ben due governi, e sul suo profilo Twitter elenca scrupolosamente le sue deleghe: Asia, Onu, Imprese e Spazio, precisando di essere anche “res ...

Beirut, come una nave abbandonata è diventata bomba a orologeria

La catena di eventi che ha provocato le devastanti esplosioni a Beirut ha inizio il 23 settembre del 2013. Quel giorno salpa da porto di Batumi, sul Mar Nero, in Georgia, la nave Rhosus, battente band ...

Manlio Di Stefano è sottosegretario agli Affari Esteri da ben due governi, e sul suo profilo Twitter elenca scrupolosamente le sue deleghe: Asia, Onu, Imprese e Spazio, precisando di essere anche “res ...La catena di eventi che ha provocato le devastanti esplosioni a Beirut ha inizio il 23 settembre del 2013. Quel giorno salpa da porto di Batumi, sul Mar Nero, in Georgia, la nave Rhosus, battente band ...