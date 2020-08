Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck conferma la sua partecipazione al reality: ‘Con me ci saranno… (Di giovedì 6 agosto 2020) Patrizia De Blanck ha fatto sapere che parteciperà alla quinta edizione del reality. Ecco le sue dichiarazioni GF Vip: Patrizia De Blanck conferma la sua presenza Nelle ultime settimane si sta parlando tanto della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Inaspettatamente il reality tornerà prima del previsto, ovvero il 14 settembre, condotto da Alfonso Signorini che ha convinto Mediaset con la quarta edizione. Accanto a lui Pupo nelle vesti di opinionista. In questi mesi sono stati fatti tanti nomi e tra questi c’era anche quello di Patrizia De Blanck. La contessa è da anni un personaggio televisivo che ha partecipato a vari reality (ha fatto l’Isola dei ... Leggi su kontrokultura

