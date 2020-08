Facchinetti ‘colpito’ da una grossa gaffe: “Allora chiamatemi Federico” (Di giovedì 6 agosto 2020) Svista tutta da ridere o tutta da piangere (fate voi!) su un noto quotidiano nazionale italiano che in un box in prima pagina ha clamorosamente sbagliato il nome di Francesco Facchinetti. No, non è che il titolo è apparso un piccolo refuso o c’è stata una virgola mancata: è stato proprio sbagliato l’intero nome. Così … L'articolo Facchinetti ‘colpito’ da una grossa gaffe: “Allora chiamatemi Federico” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

