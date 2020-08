Empoli, Corsi: “Nulla da rimproverare alla squadra. Ripartiamo dagli errori per migliorare” (Di giovedì 6 agosto 2020) Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi Intervistato da La Nazione è tornato a parlare: “Non ho nulla da rimproverare alla squadra, si è espressa al meglio e poteva passare il turno, ma i play off non ci hanno mai regalato grandi soddisfazioni. Dal punto di vista dell’impostazione tecnica è stata una delle peggiori stagioni della mia gestione, abbiamo cambiato due volte squadra e sbagliato un cambio di allenatore. Forse in avvio abbiamo dato un po’ troppo spazio alle esigenze del primo tecnico andando su giocatori che non ritenevamo utili e siamo andati fuori tema cosi come facemmo nella prima parte di stagione un anno fa. Ora dipenderà dal nuovo allenatore e dal modo in cui sapremo affrontare le prossime sfide perché ... Leggi su alfredopedulla

