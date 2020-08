Dl Agosto prende forma, Castelli: a breve CdM (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – “Procede a gran ritmo il lavoro sul Decreto Agosto, che giorno dopo giorno prende forma e, a breve, approderà in Consiglio dei Ministri“. Lo ha scritto in un post su Facebook il Viceministro all’Economia, Laura Castelli. “Sin dalle prime fasi di questa pandemia – scrive – avevo detto che avremmo dovuto ragionare passo dopo passo, adeguando le misure volta per volta, ascoltando le esigenze di cittadini e imprese e adottando le opportune soluzioni ai problemi. Così, sono nati, nell’ordine, il Decreto Cura Italia, con le prime risposte all’emergenza economica, il Decreto Liquidità, per fornire alle imprese la liquidità con la garanzia dello Stato, il Decreto Rilancio, un imponente provvedimento da 55 miliardi ... Leggi su quifinanza

Jamie Foxx e la pillola dei superpoteri «Ma la vera forza è dentro di noi»

«Girare film di supereroi è divertente per tutti, ma quando poi hai anche la possibilità di mostrare le ragioni del cuore, l’umanità dei personaggi, non puoi proprio tirarti indietro. È un caso da man ...

Temptation Island, in fiamme l'hotel Is Morus Relais: pompieri sul posto

Intorno alle 5 di mattina del 6 agosto 2020 ha preso fuoco una parte dell’Is Morus Relais, l’hotel che ospita da anni il set della trasmissione Mediaset Temptation Island. Le fiamme hanno raggiunto an ...

