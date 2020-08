Cerveteri – Attività su verde e illuminazione in luglio (Di giovedì 6 agosto 2020) Cerveteri – Attività su verde e illuminazione in luglio – La Multiservizi Caerite comunica che è online il consueto report delle attività mensili svolte sul verde pubblico e l’illuminazione. Il report è uno strumento che consente ai cittadini di verificare nel dettaglio il numero di interventi, la tipologia e le ore lavorate in ciascuna frazione del comune di Cerveteri dal personale specializzato di Multiservizi. Il report del verde pubblico del mese di luglio (https://bit.ly/3icbVai) conta 308 interventi relativi al taglio erba, raccolta rifiuti, potature, taglio erba su cigli e marciapiedi, diserbo, pulizia spiagge. La zona più interessata dagli interventi è stata ... Leggi su romadailynews

