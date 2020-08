Case più sicure e sostenibili, è operativo il Superbonus 110% (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono stati firmati i decreti attuativi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio, che definiscono sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.Si tratta di "una misura fondamentale per il rilancio di un settore industriale importantissimo per l'Italia, quello delle costruzioni", sottolinea il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. In particolare, il decreto sui requisiti tecnici - che ha ottenuto il concerto del MEF, MATTM e del MIT - definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità ... Leggi su ilfogliettone

